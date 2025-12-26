«Lookmanov хор», «Двенадцать месяцев», «Салават Юлаев» и «Чебурашка 2»

В ближайшие семь дней в Уфе выступит «Lookmanov хор», государственный симфонический оркестр Башкирии, Московский театр имени Никулина, а также в город прибудет «Магический экспресс». В театрах накануне Нового года покажут «Двенадцать месяцев», «#люблюнемогу», «Вернуть нельзя потерять» и «Тетки». Поклонников хоккея ждут в «Уфа-Арене», чтобы поддержать «Салават Юлаев» на пути к Кубку Гагарина. В кинотеатрах Уфы в основном фильмы для детей: «Буратино», «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Три богатыря и свет клином».

Концерты и мероприятия

27 и 28 декабря от перрона уфимского железнодорожного вокзала тронется «Магический экспресс». Новогодний экспресс — уникальное шоу в поезде, где состоится встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также театрализованное представление с новогодними героями. Маршрут экспресса — Уфа — Чишмы — Уфа. Продолжительность поездки: 2 часа 16 минут.

28 декабря в «Телестудии Павла Качагина» на Айской улице состоится «Lookmanov хор». Шоумен Дамир Лукманов традиционно приглашает любителей вокала, чтобы совместно с профессиональными музыкантами исполнить несколько популярных песен. Как показывает практика, спеть в составе хора желают более сотни уфимцев. Учитывая предновогодний характер мероприятия, не исключено, что участники хора исполнят знаменитую «Маленькой елочке холодно зимой…».

30 декабря в ГКЗ «Башкортостан» государственный академический симфонический оркестр Башкирии представит программу «Венский вечер». В гала-концерте прозвучат произведения Иоганна Штрауса, а двухчасовую программу вечера дополнят искрометные комментарии главного дирижера оркестра Дмитрия Крюкова.

27-30 декабря во Дворце молодежи артисты Московского цирка имени Никулина раскроют «Тайну волшебной звезды». В программе — история одного из самых главных символов Нового года — волшебной звезды, которую в гневе разбивает злая колдунья. Найти и собрать воедино разлетевшиеся по всему миру волшебные осколки за один день предстоит героям сказки.

Спектакли

27 и 28 декабря в концертном зале ансамбля народного танца имени Гаскарова покажут балет «Двенадцать месяцев» по мотивам одноименной сказки Самуила Маршака. История, написанная свыше 80 лет назад, обрела новое звучание в исполнении артистов государственного академического ансамбля.

28 декабря в Русском драматическом театре покажут спектакль «#люблюнемогу». «Каждая история в этом спектакле — особый, теплый, трогательный взгляд на любовь, страсть, несовершенства друг друга и готовность понять и простить. Герои сталкиваются с противоречиями своих эмоций, ищут смысл в собственных поступках, порой оказываются на грани... Это истории о простых истинах нашей простой жизни — от встречи до встречи!» — указано в афише к постановке. В ролях: Александр Троицкий, Татьяна Григорьева, Иван Овчинников, Александр Степанов, Татьяна Ахроменко и другие.

29 декабря на сцене Русской драмы — спектакль «Пока она умирала». В центре сюжета история Татьяны. Казалось бы, ушли годы, на руках умирающая мать. И уже нечего ждать в будущем. Но жизнь героини оборачивается рядом неожиданных и очень приятных сюрпризов. За свое терпение, порядочность, бесконечную доброту она вознаграждается. В ролях: Светлана Акимова, Владимир Епифанов, Татьяна Калачева, Ирина Агашкова.

«Вернуть нельзя потерять» — так называется постановка, которую можно будет увидеть 30 декабря и 2 января на сцене Русского драматического театра. Юный герой и не подозревал, что его привычка опаздывать и откладывать дела на потом приведет к невероятным и опасным приключениям. Вместе с друзьями он вступит в схватку с коварными противниками: им предстоит разгадать секрет, который скрывают злые волшебники, и спасти то, что нельзя купить ни за какие деньги. Пройдя через все испытания, ребята осознают простую истину: человек, который по-настоящему ценит время, способен на все — даже на самое невозможное.

2 января в Доме актера имени Юсуповой покажут спектакль «Тетки». Сюжет таков: две сестры пенсионного возраста живут вместе в старинном красивом доме, который достался им в наследство. Дом не простой, а имеющий историческую ценность. Он расположен в самом центре города, поэтому заполучить его пытаются местные чиновники, которые хотят под предлогом программы ветхого жилья выселить бабушек на окраину города, а особняк продать. В ролях: Ольга Лопухова, Татьяна Марадудина, Олег Шумилов, Павел Бельков-Манин, Руслан Катеринчук и другие.

Спорт

28 декабря уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ на льду «Уфа-Арены» поборется за очки в турнирной таблице с череповецкой «Северсталью».

30 декабря «юлаевцы» встретятся с минским «Динамо». В рамках турнира в «Уфа-Арене» пройдет традиционный «Мишкопад». Перед началом и во время проведения матча зрители смогут приобрети мягкие игрушки, а после финальной сирены бросить их на лед. Все вырученные от продажи игрушек средства, пойдут на помощь тяжелобольным детям, а собранные игрушки будут отвезены в детские дома, неполные или нуждающиеся семьи.

Кино

В кинотеатрах Уфы покажут несколько кинопремьер.

Семейная комедия «Буратино». Однажды к папе Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Одинокий мастер хочет только одного — сына. Желание уже почти исполнилось, но полено оживает, из него появляется умный, веселый и деревянный мальчик. Папа Карло очень любит сына, но Буратино постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное и полное приключений путешествие, чтобы доказать папе: он хороший и настоящий сын. В ролях: Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина, Степан Белозеров, Марк Эйдельштейн, Александр Петров и другие.

Семейная комедия «Чебурашка 2». Год, как Чебурашка живет у Гены. Ушастик взрослеет, и у друзей часто случаются разногласия: Чебурашка начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. Их приглашают на роскошный день рождения Сони, где ушастик случайно портит праздник. В надежде избежать очередной ссоры Чебурашка вместе с Соней и Гришей тайно сбегают в горы, где их ждут невероятные пейзажи и захватывающие, но опасные приключения. В ролях: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие.

Мультфильм «Три богатыря и свет клином». Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся, туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив все дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал: набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы Яги, напал на княжество и много дел плохих натворил. Но не всё коту масленица. Богатыри идут на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию.

Семейный фильм «Простоквашино». Жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком — отправиться в деревню Простоквашино. В ролях: Анастасия Федорова, Роман Панков, Иван Охлобыстин, Лиза Моряк, Павел Прилучный, Антон Табаков, Павел Деревянко и другие.