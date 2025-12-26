В Самарской области назначили наказание за распашку 40 га памятника природы «Надеждинская лесостепь»

Ленинский районный суд Самары назначил наказание нарушителю в виде четырех с половиной лет лишения свободы. Также он обязан возместить многомиллионный ущерб, причиненный природному комплексу «Надеждинская лесостепь» в Кошкинском районе. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее был нарушен режим особо охраняемой природной территории (ООПТ) — распахано 40 га ценных степей. Эконадзор составил протокол на должностное лицо организации, непосредственно проводившей распашку. Распашка прекращена. На поврежденных участках начался постепенный процесс естественного восстановления степи.

«Надеждинская лесостепь» является уникальным природным объектом. «Ее плоские возвышенные участки занимают разнотравно-ковыльные степи, где произрастают ковыль красивейший, ковыль перистый, желтоцвет весенний и другие виды растений, занесенные в Красную книгу. Между холмами и по днищам оврагов расположены разнотравно-злаковые луга и ольховые колки», — отмечают в региональном минприроды.

Руфия Кутляева