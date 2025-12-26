В Татарстане продлили программу по повышению рождаемости до 2030 года

В Татарстане региональную программу, начатую в 2023 году с целью укрепления репродуктивного здоровья, поддержки семей с детьми и улучшения жилищных условий, продлили до 2030 года. Соответствующее постановление Кабмина Татарстана опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Согласно документу, к 2030 году планируется увеличить до 75% долю женщин, которые сохранят беременность после обращения в медучреждения, а долю отказов от аборта после консультирования — до 40%. Не менее 80% беременных с повышенными рисками будут находиться под постоянным наблюдением специалистов.

Кроме того, до 2030 года в Татарстане планируется создать восемь семейных многофункциональных центров, а число циклов ЭКО намерены увеличить до 1,5 тыс.

Анна Кайдалова