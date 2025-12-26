Бывшую сотрудницу ГУ ФССП приговорили к условному сроку за должностное преступление

Индустриальный суд Перми признал бывшего начальника отдела ГУ ФССП России по Пермскому краю виновной в превышении должностных полномочий и приговорил к условному лишению свободы. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и краевой прокуратуры.

Как установило следствие, в конце 2022 года начальник отдела организации исполнительного производства ГУ ФССП дала подчиненным незаконные указания об окончании ряда исполнительных производств без совершения необходимых исполнительных действий. Это повлекло существенные нарушения прав и законных интересов граждан на правильное и своевременное исполнение судебных актов. Вину в инкриминируемом преступлении подсудимая не признала.

Суд назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года с лишением права на два с половиной года занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.