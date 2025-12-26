Глава СКР поручил возбудить уголовное дело о неработающем лифте в Ульяновске

Председатель Следственного комитета России дал указание руководителю СУ СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову возбудить уголовное дело в связи с поступившим обращением о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Ульяновске, а также представить доклад о ходе и результатах его расследования. Об этом в пятницу сообщил Информационный центр СКР.

По информации ведомства, в приемную председателя СКР Александра Бастрыкина через соцсеть «ВКонтакте» обратился житель Ульяновска, сообщивший о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Александра Невского. В ИЦ СКР отмечают, что в здании 2023 года постройки застройщиком установлено неисправное лифтовое оборудование, которое в ходе эксплуатации вышло из строя, а в мае лифты вообще перестали работать. Граждане, среди которых многодетные семьи и пенсионеры, вынуждены подниматься на верхние этажи по лестницам, а инвалиды не могут самостоятельно покинуть жилые помещения. «Обращения жильцов в различные инстанции результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается»,— подчеркивают в ИЦ СКР. В региональном СУ СКР уже проводится процессуальная проверка.

Ранее, 22 декабря, жильцы 24-этажного дома №4б (корпус 1), расположенного на улице Александра Невского пожаловались губернатору региона Алексею Русских на постоянные проблемы с лифтами. В качестве примера привели случай, когда 21 декабря им пришлось вызвать скорую помощь больному ребенку. Из-за сломанного лифта больного ребенка с температурой, поднявшейся до 40 градусов, пришлось спускать по лестнице на первый этаж, чтобы его осмотрел врач.

До этого, в начале ноября, через соцсети жители сообщали о проблеме лифтов главе города Александру Болдакину, мэрия ответила, что «два лифта находятся на этапе гарантийной замены» и концу ноября один из них будет введен в эксплуатацию, однако этого так и не произошло.

Еще 21 мая прокуратура Засвияжского района Ульяновска сообщала, что проводит проверку в связи с сообщениями СМИ о поломке лифтов в этом многоэтажном доме, пообещав дать оценку бездействию уполномоченных служб, отвечающих за обслуживание и надлежащую работу лифтов, но ничего так и не изменилось.

Сергей Титов, Ульяновск