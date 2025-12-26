В Самаре УФАС уличило глянцевый журнал в ненадлежащей рекламе

Выявлены нарушения в рекламе в самарском глянцевом журнале Roussel collection. Об этом сообщает УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что в выпуске журнала за сентябрь–октябрь 2025 года два рекламных объявления нарушают требования законодательства. Одно из нарушений касается рекламы скульптурного массажа. В ней предлагалась «проработка спазмов и зажимов», однако не были указаны необходимые предупреждения о противопоказаниях к процедуре.

Второе нарушение связано с рекламой биологически активной добавки (БАД) Absolute Balance. В объявлении демонстрировался продукт и размещались ссылки на покупку, при этом не содержалась обязательная пометка «БАД не является лекарственным средством».

По итогам проверки издатель журнала в лице ООО «Руссель» внес изменения в рекламные макеты и привел их в соответствие с требованиями закона.

Roussel collection — журнал о моде, красоте, дизайне и бизнесе. Журнал выходит еженедельно. Учредителем издания является ООО «Руссель». Тираж журнала — 3000 экземпляров.

Георгий Портнов