Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, как «позавтракать у Тиффани».

Фото: Toby Melville / Reuters

«Завтрак у Тиффани»: звучит это роскошно, а вот выглядит не очень. Ведь героиня Одри Хепберн — Холли Голайтли — в звездном фильме 1961 года заедала кофе круассаном на улице перед витриной бутика Tiffany & Co на Пятой авеню. Позавтракать «у Тиффани» у нее не было никакой возможности. Не было в то время во флагманском магазине бренда ни ресторана, ни кафе. А название для романа, который лег в основу сценария, Труман Капоте взял из популярного в те годы анекдота. Там провинциалу, приехавшему в Нью-Йорк, предлагали выбрать ресторан на свой вкус. И он, желая показаться знатоком светской жизни, предложил позавтракать у Tiffany & Co.

Мечта приезжего сбылась полвека спустя. В 2017-м в магазине на Пятой авеню заработало кафе Tiffany & Co The Blue Box Cafe. Записываться туда приходится чуть ли не за месяц, а любимый завтрак Холли — с кофе, круассаном, джемом и апельсиновым фрешем — обойдется в $35. Он стоит того — легенды должны оживать.

Павел Шинский