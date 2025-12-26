«Россети Тюмень» направили 12,8 млн на повышение надежности электроснабжения двух месторождений нефти

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт двух высоковольтных подстанций в ХМАО-Югре. Энергообъекты питают Яхлинское и Ловинское месторождения нефти, которые разрабатывает «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». Стоимость работ составила 12,8 млн рублей.



Энергетики выполнили ремонт четырех силовых трансформаторов и трех выключателей 110 кВ, а также провели техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики. На семи выключателях 35 кВ специалисты заменили дугогасительные камеры и главные контакты, которые отвечают за включение и отключение цепи, а также обеспечивают коммутацию высокого напряжения.

Ремонт подстанций выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Работы повысили надежность электроснабжения двух месторождений углеводородов в главном нефтедобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»