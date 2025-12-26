Верховный суд Удмуртии заключил под стражу обвиняемого в экстремизме

Верховный суд Удмуртии изменил меру пресечения на заключение под стражу для 52-летнего жителя республики, оскорбившего сотрудника полиции в интернете. Теперь мужчину обвиняют в экстремизме (ч. 2 ст. 282). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в июне 2025 года житель Малопургинского района опубликовал в соцсетях пост, в котором оскорблял сотрудника полиции и призывал к совершению враждебных и насильственных действий по отношению к нему.

Замруководителя СУ СКР Завьяловского района обратился в местный суд, чтобы обвиняемого заключили под стражу. Но судебная инстанция этот запрос отклонила. Тогда 17 декабря прокуратура подала апелляцию в Верховный суд, и тот ее удовлетворил.

Обвиняемого взяли под стражу в зале суда, заключение продлится 1 мес. и 23 дня.

Владислав Галичанин