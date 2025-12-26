В центре Самары в новогодние праздники не будут продавать алкоголь

В историческом центре Самары введен временный запрет на продажу алкогольной продукции в период новогодних праздников. Решение принято правительством региона.

Ограничение будет действовать с 31 декабря 2023 года по 11 января 2024 года. Запрет касается розничных точек, расположенных в границах улиц: Вилоновская (участок от Фрунзе до Галактионовской), Галактионовская (участок от Льва Толстого до Вилоновской), Красноармейская (участок от Фрунзе до Самарской) и Чапаевская (участок от Красноармейской до Вилоновской).

Данная мера не затронет работу предприятий общественного питания — кафе, ресторанов и баров, где алкоголь можно будет приобрести для употребления на месте.

Андрей Сазонов