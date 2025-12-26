Бастрыкин хочет знать, почему в деревнях Ростовского округа отключают свет

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем электроснабжении в населенных пунктах Ростовского округа Ярославской области. Об этом сообщили в Информационном центре СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СК России Фото: Информационный центр СК России

24 декабря в соцсетях появилось видеообращение жителей деревни Судино, а также сел Большая и Малая Шугорь Ростовского округа. Они сообщили, что на постоянной основе у них выключается свет на продолжительный период. Вместе со светом отключается и отопление.

«На улице мороз. Практически все дети болеют. Мы обращаемся в прокуратуру Ярославской области, просим, чтобы вы помогли нам решить этот вопрос. Отключение света у нас уже считается стабильным. Были случаи, когда у нас ломалась техника»,— обращаются жители на видеозаписи.

В сообщении информационного центра отмечается, что обращения в профильные структуры результата не дали. После возбуждения уголовного дела руководитель ярославского СУ СК России Александр Бессмельцев должен будет доложить господину Бастрыкину о результатах расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,— сообщили в центре СКР.