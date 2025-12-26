В Самарской области железнодорожную компанию обязали устранить нарушения пожарной безопасности

Железнодорожный районный суд Самары обязал собственника здания Куйбышевского учебного центра профессиональных квалификаций и амбулатории поликлиники №2 Клинической больницы «РЖД-Медицина» ОАО «РЖД» в месячный срок провести испытания средств обеспечения пожарной безопасности. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в Октябрьске в здании своевременно не проводилась проверка работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации. При этом помещение относится к объектам с массовым пребыванием людей. В этой связи Сызранский транспортный прокурор обратился в суд с иском.

Руфия Кутляева