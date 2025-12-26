Чистая прибыль ВТБ в ноябре снизилась почти на 37%

Чистая прибыль банка ВТБ (MOEX: VTBR) по МСФО за первые 11 месяцев года сократилась на 3,3% год к году — до 437,2 млрд руб. Это следует из опубликованного отчета группы.

Чистая прибыль банка за ноябрь уменьшилась на 36,8% относительно аналогичного периода прошлого года, до 30 млрд руб.

Чистый операционный доход группы за 11 месяцев года составил более 1 трлн руб., а чистые комиссионные доходы выросли на 14%. По словам финансового директора ВТБ Дмитрия Пьянова, качество активов остается стабильным, а стоимость риска находится в пределах прогнозного уровня — 1%.

Объем совокупного кредитного портфеля ВТБ до вычета резервов к 30 ноября составил 24,4 трлн руб. (+2,7% с начала года). Кредиты физическим лицам сократились на 0,8% в ноябре и на 6,3% по итогам 11 месяцев, до 7,3 трлн руб.

Как заявил господин Пьянов, результаты ВТБ по МСФО за ноябрь и за первые 11 месяцев года подтверждают прогноз банка по чистой прибыли 2025 года — около 500 млрд руб.