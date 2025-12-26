Пожар на набережной Екатерингофки тушат по повышенному номеру сложности 1-БИС

Крупный пожар произошел днем 26 декабря в Кировском районе Петербурга. Информация о сильном возгорании по адресу: набережная реки Екатерингофки, д. 37, поступила на пульт дежурного в 12:16, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в здании размером 20х50 метров происходит горение на площади 100 кв. м. Пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено 20 человек личного состава и четыре единицы техники.

UPD: В 13:31 пожар был локализован, произошел отказ от № 1-БИС, спасатели работали по № 1. В 14:11 открытое горение ликвидировали, уточнили в МЧС.

Андрей Цедрик