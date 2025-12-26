«Известия»: в Башкирии будут извлекать золото и медь из отходов производства

Башкирия вошла в число четырех пилотных субъектов, где Агентство стратегических инициатив (АСИ) и госкорпорация «Роснано» будут извлекать редкие металлы из отходов недропользования и производства. Проект будет реализовываться по поручению президента России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службы организаций.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Процесс дробления медной руды

По данным издания, речь идет о рекультивации и переработке месторождений и техногенных образований, откуда будут доставаться ценные компоненты, в том числе редкие и редкоземельные металлы. В Башкирии таким образом планируют извлекать золото, медь и другие компоненты. Кроме того, в республике предложили создать экспериментально-правовой режим, который позволит ускорить начало рекультивации благодаря параллельному прохождению бюрократических процессов.

Для реализации проекта будут привлекать частные инвестиции как компаний, образующих отходы, так и сторонних частных лиц.

Наряду с Башкирией, проект будет испытываться в Тульской, Московской и Мурманской областях.

Идэль Гумеров