После закрытия полигона УК «ПЖКХ» число жалоб на воздух упало в три раза

Число жалоб жителей северной части Казани на качество воздуха снизилось почти в три раза после закрытия полигона на ул. Химическая регионального оператора «УК ПЖКХ». Об этом рассказал глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков в ходе встречи с журналистами.

В 2024 году казанцы жаловались на качество воздуха в северной части Казани 539 раз, а в 2025 году — 186 раз.

Также автоматические станции контроля зафиксировали почти в 8 раз меньше превышений по загрязнениям воздуха, их число сократилось почти с 1,3 тыс. до 158.

Официально полигон «Восточный» был закрыт в конце декабря 2024 года, но весной в СМИ появлялась информация, что на объекте продолжается прием отходов. С июля 2023 года генеральным директором регионального оператора УК «ПЖКХ» является депутат Государственного совета Татарстана Евгений Чекашов.

Ранее стало известно, что организация планирует создать третью карту полигона «Восточный».

Диана Соловьёва