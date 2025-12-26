В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи жалуются, что приложение плохо работает с компьютера, его веб-версия не загружается. Также у некоторых пользователей не работают боты и мобильное приложение.

Неполадки начали фиксировать после 12:00 мск пятницы. По данным портала detector404.ru, за последний час на плохую работу мессенджера пожаловались больше 450 пользователей, за последние сутки — 755. Резкий рост числа жалоб сегодня также фиксируют Downdetector и Сбой.рф. Чаще всего о сбое сообщали жители Москвы и Ленинградской, Орловской и Самарской областей.