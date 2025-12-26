Банк России ввел в обращение банкноту, посвященную Нижнему Новгороду и ПФО

Центробанк 26 декабря ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 1 тыс. руб. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу в целом.

Новая тысячерублевая банкнота

Фото: Банк России

Фото: Банк России

На лицевой стороне купюры изображены Никольская башня кремля, стадион на Стрелке, Пакгаузы и Главный ярмарочный дом. На оборотной — Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани.

Новая тысячерублевая банкнота имеет усиленный защитный комплекс, отметили в пресс-службе банка. На банкноте есть QR-код, ведущий на страницу, где можно узнать больше о художественном оформлении и признаках подлинности банкноты.

Елена Ковалева