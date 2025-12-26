Подразделения группировки российских войск «Восток» заняли село Косовцево и поселок Заречное в Запорожской области, а также село Андреевка в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В период с 20 по 26 декабря Вооруженные силы РФ также заняли село Высокое в Сумской области, населенные пункты Вильча и Прилипка в Харьковской области, Свято-Покровское и Светлое в Донецкой народной республике, следует из сообщения.

Российские силы ПВО за неделю сбили семь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, 21 управляемую авиационную бомбу, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун». Кроме того, были уничтожены четыре реактивных БПЛА и 1350 беспилотников самолетного типа, сообщили в ведомстве.