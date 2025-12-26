Жительнице Ульяновска грозит до двух лет колонии за организацию азартных игр

В суд направлено уголовное дело 43-летней нигде не работающей жительницы Ульяновска Светланы Красновой, обвиняемой в незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, Светлана Краснова арендовала нежилое помещение на улице Рябикова в Засвияжском районе Ульяновска, после чего в созданном ею игорном заведении в декабре 2024 года незаконно проводила при помощи компьютерной техники азартные игры.

Андрей Васильев, Ульяновск