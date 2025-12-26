Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На новой банкноте 1000 рублей изображен Дворец земледельцев в Казани

На оборотной стороне обновленной банкноты номиналом 1000 руб. помимо Саратовского автомобильного моста и судна на подводных крыльях «Метеор120Р» изображен Дворец земледельцев в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Фото: Пресс-служба Банка России

Лицевая сторона банкноты украшена Никольской башней Нижегородского Кремля.

Купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Она выполнена в бирюзовой гамме с современным дизайном и усиленной защитой.

Банк вводит в обращение новую банкноту с 26 декабря 2025 года.

Анна Кайдалова