На оборотной стороне обновленной банкноты номиналом 1000 руб. помимо Саратовского автомобильного моста и судна на подводных крыльях «Метеор120Р» изображен Дворец земледельцев в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На новой банкноте 1000 рублей изображен Дворец земледельцев в Казани

Фото: Пресс-служба Банка России На новой банкноте 1000 рублей изображен Дворец земледельцев в Казани

Фото: Пресс-служба Банка России

Лицевая сторона банкноты украшена Никольской башней Нижегородского Кремля.

Купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Она выполнена в бирюзовой гамме с современным дизайном и усиленной защитой.

Банк вводит в обращение новую банкноту с 26 декабря 2025 года.

Анна Кайдалова