В Ярославской области изъяли поддельные паспорта и дипломы

Полиция в нескольких регионах страны изъяла более 50 тыс. поддельных документов, изготовленных в подпольных типографиях. В частности, московским оперативникам помогали сотрудники ярославского управления ФСБ России. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Полицейские установили, что подозреваемые изготавливали и продавали фальшивые паспорта, дипломы об образовании и повышении квалификации, медицинские справки, водительские права и другие документы. «Большинство из них печатались на официальных бланках, в которые вносилась недостоверная информация»,— уточнила госпожа Волк.

Типографии работали в промышленных помещениях и по местам проживания сообщников: дома у задержанных изъяли готовые к продаже документы и оборудование для их изготовления, а также бланки, печати и штампы различных учреждений и организаций.

Фигуранты искали покупателей на сайтах, в мессенджерах и соцсетях, всего на 200 ресурсах, а затем отправляли им документы почтой в регионы или через курьера в Москве и Московской области. Ирина Волк сообщила, что общий доход от противоправной деятельности составил 2,6 млрд руб.

Поддельные документы также были найдены в Пензенской, Свердловской, Рязанской, Тульской, Калужской, Курской областях, Татарстане, Крыму и Севастополе. Представители УФСБ этих субъектов участвовали в мероприятиях.

Полиция возбудила уголовные дела по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). 14 человек арестованы, 45 — избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция продолжает искать всех соучастников.

