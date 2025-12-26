Бухгалтера школы искусств под Калининградом обвинили в присвоении 700 тысяч рублей

Уголовное дело возбуждено в отношении главного бухгалтера МАУ «Нестеровская детская школа искусств». Она незаконно начисляла себе заработную плату, сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

Сотрудники надзорного органа установили, что в период с января 2024 года по апрель 2025-го главбух без согласования с руководством незаконно начисляла себе зарплату свыше установленной трудовым договором. За это время она присвоила почти 700 тыс. рублей.

Полученные сведения были направлены в следствие, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Татьяна Титаева