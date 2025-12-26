Axios: американцы массово возвращают неподошедшие подарки на Рождество

Американцы ежегодно возвращают неподошедшие или непонравившиеся подарки на Рождество на миллиарды долларов, что представляет проблему для розничной торговли. Об этом пишет издание Axios.

Так, из отчета компании Adobe Analytics следует, что возврат товаров после 26 декабря увеличивается на 25–35% в сравнении с началом того же месяца и продолжается в январе. Среди наиболее часто возвращаемых в магазины подарков аналитики называют одежду и обувь (так как часто не подходит размер или же они не вписываются в стиль получившего подарок), аксессуары, такие как украшения или шляпы, а также электронику (из-за того что у человека уже может быть такой гаджет или ему не нужно подобное устройство).

По данным платформы по возврату товаров Seel, возвраты действительно нарастают после зимних праздников, а в целом в 2025 году достигнут 20–25% от годовых продаж, что соответствует примерно $1 трлн. По подсчетам платформы, в ноябре и декабре возвраты товаров увеличиваются в среднем на 16%.

Яна Рождественская