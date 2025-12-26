Уралец заставлял жителей заключать контракты с Минобороны ради выплат

В Екатеринбурге Чкаловский районный суд продлил содержание под стражей Василию Литовченко, который заставлял жителей заключать контракты с Минобороны РФ ради выплат участникам специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он пробудет под стражей до 28 февраля.

Он обвиняется по п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Как считает следствие, вместе с другим фигурантом он применял насилие к потерпевшим, заставляя их заключить контракты. Все жертвы нуждались в деньгах. После получения единовременных выплат в размере более 1 млн руб. средства похищались с их банковских счетов.

Постановление суда вступит в силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.

В ноябре Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение арестовать до 29 декабря жителя Челябинской области Олега Лукьянова, обвиняемого по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ за аналогичные действия. Кроме профессиональной юридической помощи его родственники прибегли к защите иных сил: провели обряд у здания суда.

Ирина Пичурина