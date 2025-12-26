В Башкирии задержали подозреваемого в оправдании терроризма студента

Несовершеннолетний студент уфимского колледжа, уроженец Абзелиловского района подозревается в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сообщают пресс-службы МВД по Башкирии и республиканского управления СКР. Суд по ходатайству следователя заключил его под стражу.

По версии следствия, с января по октябрь этого года фигурант уголовного дела принимал участие в деятельности двух организаций, признанных решением Верховного суда России террористическими и запрещенными на территории страны, размещая информационные материалы, публично оправдывающие и пропагандирующие их идеологию и деятельность. Отмечается, что подозреваемый в тематических каналах мессенджеров активно поддерживал деятельность человека, находящегося в федеральном розыске за терроризм и экстремизм и проживающего за границей.

Задержанный признал вину.

Майя Иванова