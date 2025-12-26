Жителя Удмуртии задержали по подозрению в производстве трех килограмм наркотиков

В Удмуртии утвердили обвинительное заключение в отношении 24-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном производстве и сбыте наркотических средств (ст. 228 УК), сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры.

По версии следствия, с февраля по май 2025 года обвиняемый, входя в организованную группу, оборудовал нарколабораторию в частном домовладении на территории Сарапульского района. В лаборатории производились синтетические наркотики для последующего сбыта.

Деятельность нарколаборатории была пресечена сотрудниками УФСБ по Удмуртии, которые изъяли около 3 кг наркотиков, а также прекурсоры и оборудование для их изготовления. Обвиняемый находится под стражей, уголовное дело будет рассмотрено Верховным судом Удмуртии.

Анастасия Лопатина