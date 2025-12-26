Экс-директора нижегородского «Жилсервис-3» приговорили к пяти годам за хищения

Городецкий городской суд признал виновным бывшего директора домоуправляющей компании «Жилсервис-3» Игоря Шеронова в трех эпизодах особо крупного мошенничества и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.

ООО «Жилсервис-3» обслуживало многоквартирный жилой фонд в городе Заволжье. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, в период с июля 2013 по март 2018 года директор УК похищал платежи жителей Заволжья за содержание общедомового имущества и коммунальные услуги. Общий размер причиненного гражданам ущерба превысил 40 млн руб. Похищенные средства, по данным следствия, управдом затем обналичивал через подставные организации.

Игоря Шеронова судили в Городце почти два года и приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Вину в совершении преступлений он не признал.

Иван Сергеев