«Очередное военное вторжение Трампа за рубежом»

Военная операция США против «Исламского государства» (группировка признана в России террористической организацией и запрещена) в Нигерии — одна из главных новостей для мировых медиа. Эксперты сомневаются в том, что операция нанесла серьезный удар по боевикам, и видят противоречие между нынешней политикой президента Дональда Трампа и его предвыборными обещаниями ограничить военные вмешательства США за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Трамп заявил, что американская армия нанесла удары по террористам в Нигерии

Бедственное положение нигерийских христиан уже много лет находится в центре внимания американских консерваторов, и некоторые из основных союзников Трампа в последние месяцы призывали к вмешательству США, заявляя, что правительство Нигерии делает недостаточно для предотвращения нападений на христиан. Трамп изображал себя миротворцем, обещая ограничить военные вмешательства США за рубежом. Однако после возвращения к власти он дал приказ о нанесении ударов по иранской ядерной программе и руководил масштабным наращиванием военной мощи вокруг Венесуэлы, угрожая также наземными ударами по этой стране.

Нигерия и США нанесли удар по террористам в Сокото

Нигерия и Соединенные Штаты вчера начали совместную военную операцию по вытеснению террористов на северо-западе страны. Президент США заявил, что отдал приказ нанести смертоносный удар для вытеснения террористов ИГИЛ (признана террористической и запрещена в РФ.— “Ъ”) на северо-западе страны. Трамп обвинил террористическую группу в преследовании христиан в Нигерии.

Почему Трамп отдал приказ о нанесении ударов в Нигерии и какое отношение к этому имеет преследование христиан?

Часть американских правых многие годы распространяет утверждения о том, что христиане в Нигерии подвергаются насилию,— идея, распространению которой способствовал и президент США. После нескольких недель обвинений в адрес правительства Нигерии в неспособности бороться с преследованиями христиан Дональд Трамп объявил о серии ударов по этой западноафриканской стране на Рождество. Удары, направленные против боевиков «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в РФ.— “Ъ”) на севере страны, знаменуют очередное военное вторжение Трампа за рубежом. Во время своей предвыборной кампании в 2024 году он обещал вывести США из длившейся десятилетиями «бесконечной войны».

Трамп заявил, что США нанесли удар по исламистам на северо-западе Нигерии

Президент США заявил, что «смертоносный удар» в Нигерии был нанесен по боевикам ИГИЛ (признана террористической и запрещена в РФ.— “Ъ”), которые убивали «в первую очередь невинных христиан». (Ранее.— “Ъ”) правительство Нигерии отвергало утверждения Трампа, заявляя, что вооруженные группировки нападают и на мусульманские, и на христианские общины в стране и что утверждения США о том, что христиане подвергаются преследованиям, не отражают сложную ситуацию в сфере безопасности и игнорируют усилия нигерийских властей по защите религиозной свободы.

Как рассказал репортер «Аль-Джазиры»: «Если рассматривать проблему предполагаемого геноцида христиан в Нигерии, то штат Сокото (где были нанесены удары.— “Ъ”), наверное, последнее место, про которое многие нигерийцы могли бы подумать в этом контексте», объясняя, что большинство населения штата мусульмане и он едва ли может вспомнить нападения на христиан в этом регионе.

Подготовила Яна Рождественская