В Самаре суд отказался выпускать из СИЗО одного из лидеров ОПГ «Сиротинские»

Оставлено в силе решение Самарского районного суда о продлении ареста одного из лидеров и участника ОПГ «Сиротинские» Александра Махно. Постановление вынес облсуд. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Ранее срок ареста фигуранта уголовного дела был продлен до 11 февраля 2026 года. Постановление райсуда пытался оспорить защитник обвиняемого, который просил перевести его доверителя под домашний арест.

Арест фигуранта был продлен в связи с продолжением расследования. Ему вменяется создание и участие в банде (ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ).

В одно производство с этим делом объединены другие уголовные дела, открытые в период с 1994 по 2022 год и связанные с расследованием преступлений по ряду статей УК РСФСР и УК РФ, включая убийства, разбой, похищение человека и незаконное обращение с оружием.

ОПГ «Сиротинские» была создана в середине 1990-х годов на территории Тольятти. Ее лидером стал Игорь Сиротенко. Банда занималась грабежами, вымогательствами и убийствами.

Игорь Сиротенко находится за границей. В 2023 году его задерживали в аэропорту Самары, но к уголовной ответственности не привлекли. В апреле 2025 года суд заочно арестовал Игоря Сиротенко. Он объявлен в международный розыск.

Георгий Портнов