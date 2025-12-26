В МТС сообщили о расширении покрытия сети 4G в Самарской области

МТС расширила покрытие сети 4G в Самарской области, обеспечив доступ к технологии более чем в 370 малых и средних населенных пунктах в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках программы обновления телеком-оборудования было введено в эксплуатацию свыше 350 базовых станций LTE. По сравнению с предыдущим годом, зона покрытия 4G увеличилась на 15%.

Работы затронули 370 населенных пунктов Самарской области, что позволит жителям поддерживать связь и использовать цифровые сервисы. Улучшенное покрытие также будет полезно для автомобилистов, использующих навигаторы.

Компания также провела рефарминг 300 базовых станций, перераспределив частоты с 3G на 4G, что способствовало увеличению скорости мобильного интернета и расширению радиуса покрытия в крупных городах региона.

Андрей Сазонов