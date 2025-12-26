ВТБ рассказал про популярные схемы мошенников на Новый год

На фоне роста онлайн-покупок и предновогодней активности, мошенники усиливают атаки на пользователей. Они используют социальную инженерию, создавая у людей ложное чувство срочности или играя на желании выгодно подготовиться к празднику. Сотрудники ВТБ рассказали о ключевых схемах обмана в новогодние каникулы и дали рекомендации по защите средств клиентов.

Схемы:

Фишинг в праздничной упаковке. Злоумышленники массово рассылают «трогательные» новогодние истории, письма о «подарках от Деда Мороза» или уведомления о доставке. Ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые сайты или служат для распространения вирусов для хищения данных банковских карт и учетных записей. Фейковые магазины и билеты. Мошенники создают сайты-двойники известных маркетплейсов или продают поддельные билеты на новогодние шоу и детские елки. После оплаты товар не поступает, а доступ на мероприятие оказывается недействительным. Часто злоумышленники используют агрессивную рекламу в соцсетях и мессенджерах, заманивая пользователей ограниченным «праздничным предложением». Социальные ловушки. Под видом новогодних розыгрышей и конкурсов в соцсетях мошенники для «получения приза» выманивают реквизиты карт или личные данные. Отдельную опасность представляют файлы с якобы корпоративными фотографиями, особенно с расширением .apk для Android, которые на самом деле содержат вредоносное программное обеспечение.

Как защитить себя?

Не переходить по ссылкам из непроверенных «праздничных» писем, сообщений в мессенджерах или постов в соцсетях, даже от якобы знакомых отправителей.

Проверять сайты магазинов на подлинность, например, в ВТБ Онлайн.

Использовать для онлайн-платежей отдельную банковскую карту с ограниченным лимитом или пополнять ее только на сумму конкретной покупки.

Остерегаться «розыгрышей», где для получения приза требуются данные карты, и не скачивать подозрительные архивы и файлы (особенно .apk) даже из доверенных источников.

Внимательно проверяйте адрес сайта (URL) перед оплатой любых билетов или товаров, особенно если перешли по рекламной ссылке.

«В праздничной суете люди склонны меньше проверять информацию и охотнее верят в выгодные предложения, чем обычно. Мошенники этим активно пользуются, подделывая сайты известных магазинов, рассылая фишинговые «поздравления» и создавая фейковые конкурсы. Мы призываем клиентов быть особенно внимательными при онлайн-оплатах и не поддаваться на эмоциональные триггеры. Простые правила безопасности помогут сохранить деньги и не испортить праздничное настроение в конце», — отметил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.