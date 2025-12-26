Мурашко поручил регионам усилить работу медучреждений в новогодние праздники

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил регионам усилить работу медицинских служб в период новогодних праздников. На заседании оперштаба ведомства министр заявил, что в праздничное время возрастает нагрузка на систему скорой помощи, а это требует повышенной готовности медучреждений.

Согласно поручению господина Мурашко, работа медслужб должна быть усилена на период с 30 декабря по 11 января. Региональные медучреждения, в частности, должны обеспечить достаточную комплектацию выездных бригад, работу сосудистых центров и отделений травматологии, а также обеспечить доступ лекарств в ночное время. В случае неблагоприятных погодных условий медицинские бригады должны круглосуточно дежурить на ледовых переправах, участках дорог с затрудненным движением, в аэропортах и других местах массового скопления людей.

Кроме того, система здравоохранения в этот период должна «обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи ветеранам СВО», говорится в релизе ведомства по итогам заседания.

Ранее директор департамента медпомощи детям Минздрава Рафаэль Шавалиев говорил, что смертность в новогодние праздники увеличивается в среднем на 24%. Он отмечал, что в праздничный период тяжело оказывать пациентам помощь вовремя. В основном это происходит из-за того, что сами граждане не вызывают скорую помощь своевременно.

