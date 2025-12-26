«ЗапСибНефтехим» расширил линейку полимерной продукции
В 2025 году на мощностях «ЗапСибНефтехима» (Тобольск) освоено производство девяти новых марок полимеров, ранее не представленных на российском рынке. Разработкой материалов занимались центры прикладных разработок «СИБУР ПолиЛаб».
Фото: Предоставлено СИБУР
По словам генерального директора компании «СИБУР ПолиЛаб» Константина Вернигорова, с 2022 года специалисты создали свыше ста новых марок полимеров, которые применяются в разных отраслях и соответствуют повышенным требованиям промышленности. Все разработки прошли успешные испытания у партнеров и призваны способствовать технологической независимости страны.
Среди новинок — специальные марки полипропилена с повышенной жесткостью для канализационных и дренажных труб, а также полиэтилен высокой плотности для кабельной и упаковочной продукции. Кроме того, разработаны сополимеры пропилена с этиленом и гексеном-1 для строительной отрасли.
Так, полиэтилен высокой плотности марок HD 22544 EC и HD 22544 NP предназначен для электрических сетей и систем связи и может без потери качества заменить импортные аналоги. Он применяется при производстве оптических и силовых кабелей, корделей и внутренних оболочек оптоволоконных линий.
Для выпуска гофрированных труб созданы марки полипропилена PPI 003 EX и PPI 003HM с повышенной кольцевой жесткостью.
В строительной отрасли будут использоваться новые высокопрочные материалы — блок-сополимер пропилена SIBEX PP I013 SE и сополимер этилена с гексеном-1 высокой плотности HD 10530 SE, применяемые для производства листовых полимерных материалов по технологии SE. «Их уникальность в том, что в одной макромолекуле объединены свойства разных мономеров. В результате получаются материалы с заранее заданными характеристиками»,- прокомментировали в компании.
Генеральный директор «ЗапСибНефтехима» Андрей Кугаевский отметил, что предприятие и экосистема СИБУРа планомерно расширяют ассортимент специализированных марок, чтобы оперативно реагировать на запросы рынка. Он подчеркнул, что в Тобольске производится каждая вторая тонна полиэтилена и полипропилена в России, поэтому к качеству продукции предъявляются повышенные требования.
Также «ЗапСибНефтехим» участвует в развитии технологического лидерства российской нефтехимии. Здесь располагается единственное в стране производство малеинового ангидрида, входящего в перечень приоритетных цепочек нацпроекта «Новые материалы и химия». На площадке ведутся испытания собственных катализаторов для базовых нефтехимических процессов пиролиза. В Центре пилотирования технологий уже прошли испытания четырех собственных катализаторов, разработанных учеными научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации».
В 2027 году с вводом в эксплуатацию нового производства полипропилена (ДГП-2) предприятие планирует выпускать более десяти новых марок блок-сополимеров с повышенной прочностью, трещиностойкостью и прозрачностью.