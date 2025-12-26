Нововоронежские школьники посетили героические места Воронежской области

Ученики школы №1 и воспитанники Дома детского творчества Нововоронежа побывали на обзорной экскурсии по Воронежу, в музее Прасковьи Щеголевой в Семилукской сельской школе и на родине орлят в селе Девица. С памятными событиями, происходившими в годы Великой Отечественной войны, участников поездки познакомил кандидат исторических наук, преподаватель медакадемии Виктор Бахтин.

Фото: Галина Пегусова

Экскурсия состоялась в рамках реализации проекта «Разве для смерти рождаются дети, Родина», направленного на гражданско-патриотическое воспитание через изучение героических и трагических страниц истории Великой Отечественной войны. Проект был разработан Домом детского творчества Нововоронежа в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества, и вошел в число победителей грантового конкурса социальных проектов Фонда «АТР АЭС», получив финансирование на организацию поездок для учащихся Нововоронежа в размере 250 тыс. рублей. Помимо экскурсий дети всех городских школ принимали участие во встречах с историками, писателями, заметными общественными деятелями.

«Мы позиционируем эти поездки не как просветительские, экскурсионные, а как дань памяти павшим героям, благодаря которым мы имели счастливое детство. В наше непростое время мы не должны допустить появления манкуртов, не знающих своих корней, своей истории. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи сегодня является важнейшей задачей взрослых. Для того, чтобы вырастить патриотов своей страны, способных отделять зерна от плевел, а не грамотных потребителей, необходимо соприкосновение с историческим наследием. Молодежь должна знать и героическую, и кровавую, трагическую историю Великой Отечественной войны.Переписать историю после таких экскурсий для этих мальчишек и девчонок будет невозможно», - отметила директор Дома детского творчества г. Нововоронежа, автор проекта Галина Пегусова.

Эта поездка стала финальной. Всего же в течение года было организовано 7 экскурсионных поездок для 350 учащихся школ Нововоронежа. Подростки посетили места подвигов воронежцев в городе Воронеж, который в 2008 году получил звание Города Воинской Славы. В селе Бутырки Репьевского района, где при поддержке Нововоронежской АЭС был установлен памятник летчику Александру Мамкину, дети узнали о том, как герой ценой своей жизни спас детей из Полоцкого детского дома. Школьники отдали дань уважения и памяти юным партизанам, памятник которым установлен в селе Девица Семилукского района. В Семилуках ребята познакомились с подвигом жительницы села Семилуки Прасковьи Щеголевой.