В нижегородском зоопарке открыли музей полиции

Музей полиции «Закон и порядок» открыли на территории частного зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Экспозиция стала пятой исторической галереей, действующей на территории «Лимпопо», сообщили в пресс-службе зоопарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: зоопарк «Лимпопо» Фото: зоопарк «Лимпопо» Фото: зоопарк «Лимпопо» Следующая фотография 1 / 3 Фото: зоопарк «Лимпопо» Фото: зоопарк «Лимпопо» Фото: зоопарк «Лимпопо»

В новом музее представлена коллекция формы российской полиции и милиции разных времен, а также прокуратуры, следственных органов, службы исполнения наказаний, таможенников, Росгвардии и других структур. Помимо этого, есть образцы военного снаряжения, вооружения и техники.

Кроме российских, гости могут увидеть полицейскую униформу США, Австрии, Бельгии, Венгрии, Израиля, Дании, Италии, Канады, Испании, Чехии, Швейцарии, ОАЭ и других стран.

Отдельно собраны головные уборы полиции разных стран, включая Германию, Китай, Францию, Австралию, Мексику, Таиланд, Тунис и Шри-Ланку.

Автором и создателем музея стал директор зоопарка Владимир Герасичкин. Он рассказал, что часть экспонатов перешла из коллекции вачского музея милиции и полиции, многие экспонаты он собирал лично на протяжении нескольких лет.

Ранее на территории «Лимпопо» открыли музей истории и быта Советского Союза «Назад в СССР», музей военной истории, музей музыкальных инструментов и музей самоваров.

Галина Шамберина