В Ульяновской области сотрудник райадминистрации обвиняется в служебном подлоге

В суд направлено уголовное дело ведущего специалиста администрации Ульяновского района Ульяновской области, обвиняемого в служебном подлоге, сообщило в пятницу региональное следственное управление СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что в служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства (ч.2 ст. 292 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) обвиняется ведущий специалист администрации района Руслан Шайхатаров.

Факт подлога был выявлен органами прокуратуры в ходе проверки исполнения контрактов по ремонту дорог. Выяснилось, что Руслан Шайхатаров в 2023 году был обязан контролировать качество работ по шести муниципальным контрактам на ремонт автомобильных дорог, но он, не проверив на месте полноту исполнения контрактов, подписал акты приемки работ по трем контрактам на ремонт подъездов к СНТ «Сигнал», «Моторостроитель» и «Родничок-1», которые исполняло ООО «Арес», по двум контрактам на обустройство пешеходных переходов в селах Тетюшское и Большие Ключищи (ООО «Блиц»), а также по контракту на ремонт подъездной дороги к станции Охотничья (ИП Кристина Мовсесян). Работы, как показало следствие, были выполнены некачественно.

В СУ СКР отмечают, что обвиняемый полностью признал вину.

Андрей Васильев, Ульяновск