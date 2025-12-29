Украинское урегулирование обогнуло земной шар

Прошедший год кардинально изменил международную ситуацию вокруг Украины. США, которые оказывали Киеву безвозмездную военную помощь и возглавляли войну санкций против России в период правления президента Байдена, вышли из антироссийской коалиции после возвращения в Белый дом президента Трампа и лишили ее американского лидерства. Трансформация стратегии США, проделавшей путь от политики изоляции России и противостояния с ней на украинской территории до курса на диалог с Москвой, стала самым неожиданным итогом года, дающим шанс на политическое завершение украинского конфликта в 2026 году.

Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Прошедший 2025 год не принес прорыва в украинском урегулировании и оставил без ответа вопрос о том, когда и на каких условиях завершится почти четырехлетний и самый кровавый после Второй мировой войны конфликт на европейском театре боевых действий, сторонами которого стали Россия и Украина вместе с ее международной группой поддержки в лице коллективного Запада.

Несмотря на отсутствие прорыва, накануне Нового года вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому сайту UnHerd все же рискнул ввести в оборот применительно к отношениям России и США слово «прорыв».

Комментируя состоявшийся во второй половине декабря последний раунд российско-американских консультаций в Майами по украинскому урегулированию, которому предшествовали переговоры в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, Джей Ди Вэнс призвал считать сменой вех уже сам факт возобновившегося российско-американского диалога.

«Я считаю, прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь открыто обсуждаются»,— пояснил вице-президент Вэнс, один из самых решительных противников прежней украинской политики США и вероятный республиканский кандидат на президентских выборах 2028 года.

Российская сторона дает более сдержанные оценки происходящих перемен, напоминая о том, что отношения Москвы и Вашингтона по-прежнему «лежат в руинах» после правления администрации Байдена и расчистка завалов в завершившемся году по-настоящему так и не началась. Новый курс Вашингтона, провозглашенный администрацией Трампа сразу после ее прихода в Белый дом, еще не трансформировался в практические результаты и не гарантирован от новых откатов назад.

В оценках того, на каких условиях может быть найдено политико-дипломатическое решение на Украине по ряду ключевых позиций, стороны также заметно расходятся. На это прямо указал после переговоров Владимира Путина с американской делегацией помощник президента России Юрий Ушаков.

Тем не менее в день католического Рождества 25 декабря, которое президент Трамп ранее обозначил символической датой для решения по Украине, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам 2025 года подтвердила, что в переговорном процессе с США по украинскому урегулированию «наблюдается медленное, но верное продвижение вперед».

Мария Захарова также обратила внимание на то, что переговоры между Вашингтоном и Москвой сопровождаются «крайне вредоносными и даже злонамеренными попытками группы государств, прежде всего западноевропейских, торпедировать, пустить под откос все достигнутые дипломатические наработки». «В диалоге с американской администрацией неизменно призываем коллег активно противостоять этому деструктивному процессу»,— подчеркнула Захарова, добавив, что Россия «готова продолжать работу в рамках, заданных на высшем уровне в Анкоридже».

Российско-американская встреча в верхах на Аляске, состоявшаяся 16 августа, стала высшей точкой взаимодействия Москвы и Вашингтона в 2025 году, в ходе которого лидеры двух государств в личном общении с глазу на глаз попытались согласовать базовые условия будущего украинского мира и новые приоритеты и правила игры в отношениях двух стран.

Подчеркнуто торжественный прием Владимира Путина в Анкоридже и оказанные ему символические знаки внимания нанесли сильнейший удар по антироссийской коалиции коллективного Запада периода правления президента Байдена.

Обошедшие мировые СМИ кадры пребывания Владимира Путина на Аляске стали разрывом шаблона и шоком для президента Зеленского и европейских лидеров, с начала СВО отказавшихся от контактов с Москвой и провозгласивших своей долгосрочной целью «стратегическое поражение» России.

В то же время развал антироссийской коалиции начался в 2025 году задолго до саммита на Аляске. Наиболее зримым подтверждением этого стала та трансформация, которую претерпела контактная группа в формате «Рамштайн» — коалиция более чем 50 государств во главе с США, созданная президентом Байденом после начала СВО для вооружения Украины.

Выступивший на 25-м заседании «Рамштайна» в начале января, за считаные дни до возвращения в Белый дом президента Трампа, собиравшийся в отставку министр обороны США Ллойд Остин в качестве председателя встречи не преминул напомнить о наибольшем вкладе Вашингтона в оказание военной помощи Киеву с начала военного конфликта.

Главной целью Ллойд Остин объявил определение «ключевых потребностей Киева в военной помощи как минимум до конца 2027 года». Запросный список вооружений включал системы ПВО, бронетехнику, артиллерию, дроны и военную авиацию.

Однако спустя всего месяц следующее, 26-е заседание контактной группы «Рамштайн», собравшейся впервые после смены администрации США в Брюсселе, проходило уже не под американским, а под британским председательством.

Преемник Ллойда Остина на посту министра обороны США Пит Хегсет ни на одной встрече «Рамштайна» в прошедшем году так и не появился. После заявлений президента Трампа о его стремлении к прекращению конфликта на Украине прежний проект «Рамштайна» стал сворачиваться, уступая место ситуативным мини-коалициям сторонников продолжения военной помощи Украине. После утраты американского лидерства повис в воздухе и сам тезис о «поддержке Украины столько, сколько нужно», до этого казавшийся незыблемым постулатом.

После того как Дональд Трамп предложил принципиально новую схему вооружения Украины на деньги европейских союзников, попытки Великобритании и Германии реанимировать формат «Рамштайн» уперлись в острую нехватку средств и споры о том, кто должен нести главное бремя расходов на закупки оружия для Киева.

Так сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, сформировалась «коалиция желающих» помогать Украине, которая стала проводить регулярные встречи в Лондоне и Париже, с другой стороны, «коалиция желающих» платить за американское оружие так и не возникла.

Между тем сам президент Трамп накануне Нового года записал изменение американского подхода к поддержке Украины себе в актив. Прилетев на Рождество из Вашингтона в свое имение Мар-а-Лаго во Флориде, 47-й президент США призвал считать успехом сам факт произошедшего за этот год разворота в украинской политике США. «Мы больше не теряем деньги в этой войне, как это было при Байдене. Он тратил деньги, как дурак. Он был дураком. То, что он сделал с нашей страной, просто ужасно. Он дал $350 млрд наличными и в виде вооружений»,— продолжил Трамп американскую внутриполитическую дискуссию о том, какая украинская политика отвечает национальным интересам США.

«Мы продаем оружие НАТО, а НАТО берет эти вооружения и, вероятно, распределяет их, но большую часть отдает Украине»,— повторил Трамп, давая понять, что, развернув на 180 градусов украинскую политику прежней демократической администрации США, он при этом все же не лишил Киев возможности продолжать получать американское оружие по другой схеме.

Учитывая, что, сделав ряд шагов для пересмотра украинской политики Байдена, Дональд Трамп полностью не отказался от поддержки Киева и в течение года не отказывался от контактов с европейскими союзниками при разработке будущего мирного соглашения, сторонники продолжения военного конфликта, исключающего компромисс с Москвой, не оставляли попыток вернуть Трампа на «путь истинный».

Сразу после саммита в Анкоридже в Вашингтон прилетели президент Зеленский и большая группа поддерживающих его европейских лидеров, призывавших главу Белого дома не верить Путину, не вести с ним переговоры и усилить давление на Москву.

Эти попытки не остались безрезультатными.

После визита украинско-европейской делегации в Белый дом президент Трамп ужесточил свою риторику по отношению к Москве, заговорил о своем растущем разочаровании в российском лидере, внезапно свернул подготовку к новому саммиту в Будапеште и ввел санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

Недружественные шаги действующей администрации США по отношению к России стали тактической победой европейской «партии войны», попытавшейся развить успех в ходе встречи в Женеве на уровне советников по национальной безопасности США, Украины и Европы 23 ноября и последовавших за ней переговоров в Берлине 14–15 декабря, на которые прилетели президент Зеленский, руководство ЕС и НАТО и большая группа европейских лидеров. Принятое в Берлине совместное заявление западных союзников США, под которым, впрочем, не стоят подписи принимавших участие в переговорах Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, состоит из неприемлемых для России позиций и противоречит состоящему из 20 пунктов мирному плану Трампа.

К концу года еще больше обострил ситуацию президент Зеленский. Общаясь с журналистами в Киеве, он сообщил о якобы существующем украинском мирном плане из 20 пунктов, по его словам, согласованном с США и их европейскими союзниками.

Как следует из его комментариев, украинская сторона отвергает требование вывести ВСУ из контролируемой Киевом части Донбасса. После этого в своем обращении на католическое Рождество Зеленский выступил с проклятиями в адрес России и ее руководства, что было воспринято в Москве как подтверждение его психической невменяемости и неготовности договариваться о мире.

Таким образом, запустив переговорный процесс по Украине, который в прошедшем году волнообразно развивался на разных площадках Америки, Европы и Евразии, Россия и США отошли от прошлого и создали условия для достижения мира на Украине в будущем году.

Однако решающий шаг к мирному урегулированию на Украине еще не сделан и движение «качелей Трампа» в 2026 году может быть чревато любыми неожиданностями.

Сергей Строкань