В перечень охраняемых памятников природы Башкирии могут включить 35 объектов

Министерство природопользования и экологии Башкирии опубликовало для антикоррупционной экспертизы проект включения в перечень памятников природы республиканского значения 35 новых объектов. Проект предполагает изменения в действующий указ главы Башкирии, по которому список таких территорий состоит из девяти мест, охраняемых государством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Первые охранные зоны памятников природы Радий Хабиров утвердил в июле 2021 года, включив в их число шиханы Куштау, Торатау, Юрактау, а также Карламанскую пещеру, озеро Тугар-Салган, скалу Большой Колпак и Охлебининскую гипсовую пещеру. В декабре того же года список пополнила пещера Зигановка с окрестностями, а в апреле 2022-го — озеро Талкас.

Если предложение минэкологии будет принято, то перечень расширится, например, сосновыми посадками у станции Кандры, озерами Шамсутдин и Яктыкуль, Красноусольским минеральным источником, Бирским дендропарком, степной зоной в Альшеевском районе.

Таким образом, общая площадь охраняемых природных памятников увеличится почти в два раза и превысит 1,1 га.

Реестр памятников природы республиканского значения создан для их защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий. На их территории запрещено добывать полезные ископаемые, вести буровые, взрывные и горные работы, прокладывать трубопроводы, строить капитальные сооружения (кроме рекреационной инфраструктуры), размещать скотомогильники и мусорные полигоны, захоранивать радиоактивные и другие токсичные вещества.

При этом, отмечается в документе, земельные участки, попавшие в охранные зоны, у собственников и арендаторов изыматься не будут.

Антикоррупционная экспертиза и общественные обсуждения документа продлятся до 29 декабря.

Идэль Гумеров