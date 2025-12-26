В перечень охраняемых памятников природы Башкирии могут включить 35 объектов
Министерство природопользования и экологии Башкирии опубликовало для антикоррупционной экспертизы проект включения в перечень памятников природы республиканского значения 35 новых объектов. Проект предполагает изменения в действующий указ главы Башкирии, по которому список таких территорий состоит из девяти мест, охраняемых государством.
Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ
Первые охранные зоны памятников природы Радий Хабиров утвердил в июле 2021 года, включив в их число шиханы Куштау, Торатау, Юрактау, а также Карламанскую пещеру, озеро Тугар-Салган, скалу Большой Колпак и Охлебининскую гипсовую пещеру. В декабре того же года список пополнила пещера Зигановка с окрестностями, а в апреле 2022-го — озеро Талкас.
Если предложение минэкологии будет принято, то перечень расширится, например, сосновыми посадками у станции Кандры, озерами Шамсутдин и Яктыкуль, Красноусольским минеральным источником, Бирским дендропарком, степной зоной в Альшеевском районе.
Таким образом, общая площадь охраняемых природных памятников увеличится почти в два раза и превысит 1,1 га.
Реестр памятников природы республиканского значения создан для их защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий. На их территории запрещено добывать полезные ископаемые, вести буровые, взрывные и горные работы, прокладывать трубопроводы, строить капитальные сооружения (кроме рекреационной инфраструктуры), размещать скотомогильники и мусорные полигоны, захоранивать радиоактивные и другие токсичные вещества.
При этом, отмечается в документе, земельные участки, попавшие в охранные зоны, у собственников и арендаторов изыматься не будут.
Антикоррупционная экспертиза и общественные обсуждения документа продлятся до 29 декабря.