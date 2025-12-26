Чувашия и Марий Эл получат дополнительные средства на лекарства для льготников

Правительство России направит Марий Эл и Чувашию 101 млн руб. на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего правительство России направит 11 регионам более 930 млн руб. Марий Эл получит меньше всех — 1 млн руб., Чувашии выделят 100 млн. Также в список регионов, которым выделят средства, вошли Карелия, Коми, Крым, Тыва, Архангельская, Волгоградская, Орловская, Свердловская и Томская области.

Бесплатные лекарства и медицинские изделия предоставляются инвалидам, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны и членам их семей, а также награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».

Анна Кайдалова