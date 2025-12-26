Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в поселке Майнило

На 1-м км автодороги «Парголово-Огоньки» в поселке Майнило Выборгского района Ленинградской области столкнулись два легковых авто. Погибли три человека, один пострадал, сообщили в Ленинградской областной противопожарно-спасательной службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

Сообщение об аварии поступило спасателям сегодня в 7:40. По данным службы, произошло столкновение Changan и Mitsubishi. Трое находившихся в последнем скончались, водителя Changan госпитализировали в центральную районную больницу Первомайска.

По информации регионального ГУ МЧС, из-за инцидента была дорога полностью перекрыта, для организации объезда временно ввели реверсивное движение.

Артемий Чулков