Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в поселке Майнило
На 1-м км автодороги «Парголово-Огоньки» в поселке Майнило Выборгского района Ленинградской области столкнулись два легковых авто. Погибли три человека, один пострадал, сообщили в Ленинградской областной противопожарно-спасательной службе.
Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области
Сообщение об аварии поступило спасателям сегодня в 7:40. По данным службы, произошло столкновение Changan и Mitsubishi. Трое находившихся в последнем скончались, водителя Changan госпитализировали в центральную районную больницу Первомайска.
По информации регионального ГУ МЧС, из-за инцидента была дорога полностью перекрыта, для организации объезда временно ввели реверсивное движение.