В Забайкалье майнеры нанесли ущерб уранодобывающему предприятию на 5 млн руб.

В Забайкалье сотрудники региональных УФСБ и УМВД России ведут розыск нелегальных майнеров, которые нанесли ущерб ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО; входит в структуру госкорпорации «Росатом»). Как сообщает пресс-служба УФСБ, ранее была найдена принадлежащая неизвестным лицам майнинговая ферма.

Специализированное оборудование было несанкционированно подключено к электросетям ППГХО «для безучетного потребления энергии». Ущерб предприятию оценивается в 5 млн руб. УМВД России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба).

ПАО ППГХО является градообразующим для города Краснокаменск, одним из крупнейших в мире и самым крупным в России уранодобывающим предприятием.

Влад Никифоров, Иркутск