Рекультивация иловых полей в Казани выполнена на 94,1%

В Казани почти завершена рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений. Общая готовность проекта достигла 94,1%, сообщил министр экологии республики Александр Шадриков.

На осуществление проекта выделили 450,2 млн руб. в 2025 году и планируется реализовать еще 603,9 млн руб. в 2026 году. По словам господина Шадрикова, перенос сроков на 2026 год был вызван медленной дегидратацией осадков применяемым флокулянтом, необходимостью дополнительных работ и ограниченной пропускной способностью системы водоотведения.

Площадь участка с учетом санитарно-защитной зоны составляет 140,7 га, площадь рекультивируемого объекта — 94,1 га, объем осадков — почти 4 млн м куб., максимальная глубина карт — до 8,5 м.

Ранее сообщалось, что инвестиции в проект составляют 1 млрд 54 млн руб. Завершение работ планировалось к 2024 году, но сроки были перенесены из-за погодных условий и замены импортного флокулянта на российский аналог.

