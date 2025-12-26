Половина выявленных в теневом секторе нижегородцев легализовала работу за год

Межведомственная комиссия под председательством замгубернатора Егора Полякова за 2025 год выявила 8,7 тыс. человек, занятых в теневом секторе экономики в Нижегородской области. Более 4,6 тыс. из них легализовали свою трудовую деятельность, сообщили в региональном правительстве.

С 2,78 тыс. граждан работодатели заключили трудовые договоры, 1,05 тыс. человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, 699 — как самозанятые, 85 нижегородцев оформили договоры гражданско-правового характера (ГПХ). Особенно эффективным назван опыт Арзамаса. Также эффективно сработали в Ковернинском, Краснобаковском, Вознесенском, Княгининском округах и Выксе.

Нижегородская область с 2025 года входит в число пилотных регионов по борьбе с нелегальной занятостью. По словам Егора Полякова, наиболее проблемными остаются сферы торговли, строительства и грузоперевозок.

В правительстве напомнили, что для работодателей использование нелегального трудоустройства грозит административной и уголовной ответственностью. Поводом для проверки может стать зарплата ниже МРОТ, массовая работа с самозанятыми или отклонение зарплат от средних по отрасли в регионе более чем на 35%. С января 2025 года недобросовестные работодатели попадают в открытый реестр Роструда, что может осложнить их деятельность.

В 2026 году власти рассчитывают вывести в легальное трудовое поле не менее 11 тыс. человек.

Как писал «Ъ-Приволжье», на конец 2024 года власти региона насчитывали более 500 тыс. граждан трудоспособного возраста, которые не работают.

