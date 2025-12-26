Структура «Роскосмоса» взыскала с пермского АО «Протон-ПМ» почти 42 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск ПАО «Ракетно-космическая корпорация “Энергия” им. С. П. Королева» к пермскому производителю ракетных двигателей АО «Протон-ПМ». Как следует из решения суда, с ответчика должно быть взыскано 34,589 млн руб. основного долга, а также 6,548 млн руб. неустойки и 780 тыс. руб. судебных расходов. РКК «Энергия» требовала взыскать 54,589 млн руб. задолженности по договору от 16 февраля 2023 года, суть которого не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

РКК «Энергия» занимается разработкой и производством пилотируемых космических кораблей, автоматических космических систем, разработкой и изготовлением средств выведения в интересах ГК «Роскосмос» и в рамках международных космических программ.

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО “Энергомаш”» ГК «Роскосмос». Производственная площадка предприятия находится в Перми. Сегодня «Протон-ПМ» является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — изготовление ракетных двигателей и их составных единиц. Предприятие также производит продукцию в интересах авиадвигателестроения и топливно-энергетического комплекса. Выручка пермского завода в прошлом году составила 9,066 млрд руб., чистая прибыль — 20,76 млн руб.