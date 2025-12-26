В Татарстане на природоохранные мероприятия в 2025 году потратят 16,79 млрд

По оценке на 2025 год, финансирование природоохранных мер в Татарстане составит 16,79 млрд руб., сообщил министр экологии Татарстана Александр Шадриков на итоговой встрече с журналистами.

Из этой суммы 15 млрд — средства предприятий, 1,2 млрд — бюджетные средства, 606,1 млн — средства национальных проектов «Экология» и «Экологическое благополучие». В 2026 году прогнозируется увеличение расходов до 16,82 млрд руб.

За восемь лет в республике реализовано 1 358 природоохранных мероприятий на общую сумму 106,1 млрд руб. Из этой суммы 19 млрд руб. выделено из федерального бюджета, 13,2 млрд — региональные и местные средства, 73,9 млрд — внебюджетные средства предприятий.

Анна Кайдалова