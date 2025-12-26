Ижевчанин вышел на пикет и установил плакаты с требованием вернуть своих детей

Ижевчанин вышел на одиночный пикет, установив вдоль парковки многоквартирного дома плакаты с надписями «Киднеппинг и вымогательство под лозунгом “Я ж мать” вне закона», «Требую соблюдать права детей», «Требую от госслужащих соблюдения норм и правил Русского языка». Фотографии одиночного митинга опубликованы в группе «МДПС - Местоположение ДПС Ижевск (ЧП и ДТП)» во «ВКонтакте». На кадрах видно установленные во дворе раскладной стул и палатку.

«На улице Автозаводской, 66, мужчина уже второй день проводит одиночный митинг. Причина — бывшая супруга не позволяет ему видеться с детьми и укрылась вместе с ними в доме своей матери. Мужчина заявляет, что намерен продолжать акцию и завтра»,— говорится в посте.

Как «Ъ-Удмуртия» рассказали в региональном МВД, пикетчик не нарушает законодательство о собраниях и демонстрациях (ФЗ №54). Перед одиночным митингом он получил разрешение городской администрации. «Сотрудниками полиции осуществляется охрана общественного порядка»,— добавили в полиции.

Отметим, что по словарю иностранных слов киднеппинг означает похищением людей, главным образом детей, с целью вымогательства выкупа. О противоправных действиях бывшей супруги не сообщается.