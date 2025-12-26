Предельные тарифы на проезд по мосту через Каму повышены в Удмуртии

В Удмуртии утвердили новые предельные размеры тарифов на проезд по платным мостам через реки Кама и Буй на 2026 год. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Тарифы повышены для всех видов транспорта. Для легковых автомобилей и мотоциклов проезд через реку Каму составит 592 руб., через Буй — 325 руб., через оба моста — 887 руб. Среднегабаритные авто будут платить 1187 руб. за проезд по Каме, 621 руб. по реке Буй и 1779 руб. за оба моста.

Для автомобилей, перевозящих тяжелые грузы и автобусов с высотой не более 2,6 м, тарифы составят 2072 руб. за реку Кама, 1064 руб. за Буй и 3108 руб. за оба моста. Грузовики и автобусы с высотой более 2,6 м заплатят 2665 руб. за проезд по Каме, 1264 руб. по Буе и 3996 руб. за оба моста.

Окончательные тарифы, которые не могут превышать установленных лимитов, должны утвердить концессионеры мостовых переходов. Последний раз цены на проезд повышались с 1 февраля 2025 года.

Анастасия Лопатина