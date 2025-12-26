Умер экс-председатель Тюменского районного суда Александр Чемакин

В Тюмени простятся с бывшим председателем Тюменского районного суда Александром Чемакиным, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области. Этот пост он занимал 21 год.

Александр Чемакин

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области Александр Чемакин

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Он принимал активное участие в становлении мировой юстиции в Тюменском районе, за добросовестную работу несколько раз поощрялся руководством Тюменского областного суда, Судебного департамента и органов судейского сообщества. «При отправлении правосудия всегда и в любой ситуации сохранял личное достоинство, дорожил своей честью, избегал всего, что могло бы причинить ущерб репутации и поставить под сомнение его объективность и независимость при осуществлении правосудия»,— отметил коллектив райсуда.

Александр Чемакин сначала работал электрорадиомехаником Мегионской нефтеразведочной экспедиции (МНРЭ), затем окончил Высшую следственную школу МВД СССР. После этого он работал следователем в органах внутренних дел в Тюмени, несколько лет посвятил адвокатской практике. В 1987 году был назначен народным судьей Калининского районного суда Тюмени, а в 1989 году получил должность председателя Тюменского районного суда — в 2008 году он ушел в отставку. Всего Александр Чемакин посвятил работе в юридической сфере более 30 лет.

Ирина Пичурина