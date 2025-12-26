Гострудинспекция Башкирии расследовала ЧП на нефтяном месторождении

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, в котором пострадал 22-летний работник ООО «РН-сервис» (входит в «Роснефть») в Уфе, сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел 8 мая на территории ремонтируемой скважины Арланского месторождения ООО «Башнефть-добыча». В время демонтажа оборудования на ногу помощника бурильщика упал превентор, предназначенный для герметизации устья скважины, весом 3,2 тонны. Пострадавшего с тяжелой травмой госпитализировали в Дюртюлинскую ЦРБ.

Во время расследования выяснилось, что бригада не была обеспечена необходимым стропом для безопасного перемещения превентора. Как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, к несчастному случаю, кроме неудовлетворительной организации производства работ, привело то, что работник нарушил требования инструкции по охране труда. Пострадавший не применил вспомогательный крючок при развороте груза и находился в опасной зоне.

Материалы расследования передали в следственные органы.

Майя Иванова